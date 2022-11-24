بنك CIB يطلق حملة لتوعية الشركات الصغيرة بالمنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم

الخميس 24/نوفمبر/2022 - 03:34 م

أطلق البنك التجاري الدولي (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – حملة ترويجية جديدة لتوعية الشركات بالمنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في تنمية أعمالهم، في إطار التزام البنك المتواصل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة من الحلول الفريدة والمبتكرة لتسهيل تجربتهم البنكية.

وعكف CIB على ترسيخ مكانته الرائدة في السوق المصري ليصبح الشريك المفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر تزويدهم بباقة فريدة من الخدمات المالية وغير المالية لتنمية حجم استثماراتهم ومساعدتهم في مواجهة مختلف التحديات. وتشمل هذه الخدمات مجموعة من المنتجات والتسهيلات الائتمانية المصممة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها قرض Relationship Based الذي يساعد المقترضين على اتخاذ القرارات المالية الملائمة، وبرنامج Super Business الذي يتيح فرص تمويلية متميزة لأصحاب الشركات الصغيرة.

كما أطلق قطاع الخدمات المصرفية للأعمال برنامج Women in Business لتلبية احتياجات رائدات الأعمال ممن يمتلكن شركات صغيرة أو متوسطة، بالإضافة إلى قطاع Growth المصمم خصيصًا لمساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على جميع الخدمات المالية وغير المالية التي لا يتم توفيرها عادة إلا للمؤسسات الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم CIB منتجات متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل حساب Super Business، وحسابات "بداية" للشركات والأعمال الحرة، والودائع لأجل وشهادات الادخار، بالإضافة إلى البطاقات، مثل بطاقة CIB Visa البلاتينية للخصم المباشر، وبطاقة CIB Visa البلاتينية الائتمانية، وبطاقة الإيداع للشركات، إلى جانب خدمات قبول المدفوعات، وخدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، فضلًا عن خدمة تحويل رواتب الموظفين إلكترونيًا وخدمة CIB Business Online.

ويقدم أيضًا البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة برنامج CIB Business Solutions، والذى يقدم مجموعة من أفضل الخدمات غير المالية بأسعار مخفضة بالتعاون مع أبرز شركات الخدمات والاستشارات في القطاعات المختلفة. وتشمل الخدمات المقدمة الاستشارات القانونية، والمراجعة والمحاسبة، وخدمات التسويق والأبحاث، وغيرها من خدمات التوظيف والحلول التكنولوجية والخدمات اللوجستية والشحن.

وفي هذا السياق، صرح رشوان حمادي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، أن CIB يلتزم بتقديم باقة فريدة من الخدمات المالية وغير المالية لأكثر من 70 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بمساعدة أكثر من 300 موظف من أكفأ مديري علاقات العملاء، في شبكة من الفروع المخصصة لخدمة أصحاب الشركات فقط، وذلك انطلاقًا من حرص البنك المستمر على دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إدارة مشروعاتهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ولأن الاستدامة هي من أهم مبادئ CIB، فقد قدم قطاع الخدمات المصرفية للأعمال تسهيلات ائتمانية لدعم المشروعات الخضراء، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لتمويل المشروعات الخضراء وتشجيع العملاء على تبني نماذج أعمال مستدامة لتعزيز الاستدامة بالمجتمع.

من ناحية أخرى، دشن البنك التجاري الدولي ثلاثة مراكز جديدة لخدمة عملاء ائتمان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بفروع البنك في "العاشر من رمضان – برج العرب – القرية الذكية"، إضافة إلى المركزين المتواجدين بالفعل بالفرع الرئيسي للبنك بالجيزة والميريلاند، ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز خدمة عملاء ائتمان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 5 مراكز وذلك في إطار سعي البنك لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لعملائه من هذا القطاع في معظم محافظات الجمهورية، وتوفير الخدمات بشكل لا مركزي.

وانطلاقًا من اهتمام CIBالدائم بالعنصر البشري ورفع كفاءة موظفيه، أطلق CIB برنامج SME Academy المصمم خصيصًا لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة من الموظفين بهدف تحقيق خطة البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن لها النمو المستدام، وكذلك برنامج SME Lending Master لتأهيل وتخريج مديري الفروع ونواب مديري الفروع، للتعامل مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وفهم احتياجاتهم، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات لتمويل هذه الشركات.

جدير بالذكر أن CIB حصل على جائزة التميز كأفضل بنك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى مصر والشرق الأوسط، وذلك ضمن توزيع جوائز مجلة "يورموني" العالمية لعام 2022، حيث تعتبر جوائز "يورموني" للتميز من أهم الجوائز في السوق المصرفي العالمي سواء كانت على مستوى المحلي أو الإقليمي.