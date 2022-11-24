ads
الخميس 24 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم ٢٠٢٢

مباراة البرتغال وغانا
مباراة البرتغال وغانا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال ضد غانا في كأس العالم فيفا قطر  ٢٠٢٢ ويلتقى منتخب البرتغال بقيادة نجمه العالمى كريستيانو رونالدو مع غانا عند الخامسة عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب أفريقيا والأردن، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت، الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبى ودبى.

وتنقل قناة بى إن سبورتس مباراة البرتغال ضد غانا عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة ويعلق حسن العيدروس  على البث المباشر  لمباراة البرتغال ضد غانا فى كأس العالم 2022.

تشكيل منتخب البرتغال في مباراة اليوم ضد غانا 

ويتكون تشكيل منتخب البرتغال في مواجهة غانا اليوم من حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبين دياز، جواو كانسيلو.

الوسط: روبين نيفيز، ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديز.

الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا.

مشاهدة بث مباشر لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 

بث مباراة البرتغال وغانا كأس العالم ٢٠٢٢ البرتغال النجم كريستيانو رونالدو