بث مباشر.. مشاهدة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم ٢٠٢٢

الخميس 24/نوفمبر/2022 - 03:06 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة البرتغال ضد غانا في كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ويلتقى منتخب البرتغال بقيادة نجمه العالمى كريستيانو رونالدو مع غانا عند الخامسة عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب أفريقيا والأردن، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت، الثامنة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبى ودبى.

وتنقل قناة بى إن سبورتس مباراة البرتغال ضد غانا عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة ويعلق حسن العيدروس على البث المباشر لمباراة البرتغال ضد غانا فى كأس العالم 2022.

تشكيل منتخب البرتغال في مباراة اليوم ضد غانا

ويتكون تشكيل منتخب البرتغال في مواجهة غانا اليوم من حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبين دياز، جواو كانسيلو.

الوسط: روبين نيفيز، ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديز.

الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، بيرناردو سيلفا.

مشاهدة بث مباشر لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم