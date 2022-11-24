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الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 17 قضية مخدرات بحوزة 20 متهما خلال حملة أمنية بالقليوبية

مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية
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شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع ضباط المراكز والأقسام حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض و17 قضية إتجار مخدرات، وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وحبس المتهمين.

تلقى مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد قيام حملة أمنية مكبرة شارك  فيها ضباط البحث الجنائي ورؤساء مباحث الأقسام والمراكز أسفرت عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري و17 قضية مخدرات بحوزة 20 متهما وضبط خلال خلالها كميات مختلفة من المواد المخدرة والأقراص المخدرة.

كما تمكنت الحملة التي شاركت فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيذ 7546 حكم قضائي متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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