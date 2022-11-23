بعد أن تخلى عن 7500 موظف.. إيلون ماسك يفاجئ موظفي تويتر

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 10:08 م

بعد تخلي إيلون ماسك، مالك تويتر الجديد، منذ 3 أسابيع عن 7500 موظف بالشركة، فتح اليوم باب التوظيف مجددًا، كما يعد بخيارات أسهم للموظفين.

واجتمع ماسك مع موظفي تويتر، قائلا: "إن الشركة انتهت من عملية تخفيض العمالة، وفتحت الباب للتوظيف النشط لأدوار في الهندسة والمبيعات"، بحسب تقرير نشره موقع "The Verge" عن مصدرين.

ولم يكشف ماسك خلال اجتماعه بموظفي تويتر عن أنواع الأدوار الهندسية أو المبيعات المقصودة بالتوظيف، ولا يوجد لدى الشركة حاليًا أي أدوار مفتوحة مدرجة على موقعها على الويب.

وفي سياق حديثه، قال ماسك "فيما يتعلق بالتعيينات المهمة، أود أن أقول إن الأشخاص المتميزين في البرمجة لهم الأولوية القصوى".

وخلال الفترة الأخيرة خيّر ماسك الموظفين في شركة "العصفور الأزرق" إما البقاء والعمل لساعات طويلة أو مغادرة الشركة، مما أدى إلى استقالة ما يقرب من 1000 شخص الأسبوع الماضي.

وقال ماسك: "لكي نكون ساحة المدينة الرقمية، يجب أن نمثل الأشخاص الذين لديهم مجموعة واسعة من وجهات النظر، حتى لو اختلفنا مع هذه الآراء". (ولم يتطرق إلى طرده لعشرات الموظفين لنشرهم تغريدات ورسائل تنتقده خلال الأسبوعين الماضيين).

واعترف ماسك بأن عملية إعادة التنظيم المستمرة للشركة "ستكون بها الكثير من الأخطاء" ولكنها "ستستقر بمرور الوقت".