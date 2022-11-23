توقيع عقد نشر كتاب "نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية" لجرمين عامر

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 09:49 م

وقعت جرمين عامر عقد نشر كتاب "نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية"، مع دار (ذي أوبيريشن ريترز) The Operation Writers للنشر والتوزيع.

كانت جرمين عامر قد انتهت الشهر الماضي من وضع اللمسات الأخيرة علي كتابها الجديد "نفوذ المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة الرقمية" استعدادا لطرحه باللغة العربية واللغة الإنجليزية في معرض الكتاب الدولي عام 2023.

تقول جرمين عامر: إن فكرة الكتاب جديدة ومبتكرة، حيث تناول ولاول مرة ظاهرة المؤثرين الإعلاميين الجدد ومدي نفوذهم وتأثيرهم القوي علي فئه الشباب من عمر 16 حتي 21 سنة، وهي فئة مهمة جدا خاصة في تشكيل وجدان الأمة والتوجة الإعلامي الحالي والمستقبلي للدولة المصرية، واشارت الى أن مصر تصنف علي أنها دولة شابة، حيث يقع حوالي 60% من عدد السكان من فئة الشباب، ومن ثم استلزم وجود استراتيجية إعلامية ممنهجة تضم جميع محاور وقنوات الإعلام الأكثر تأثيرا علي الشباب لحشد طاقاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم وتأهيلهم لمواكب متطلبات الثورة الرقمية.

ينقسم الكتاب إلى 5 فصول تبدأ بتعريف مفهوم الإعلام الجديد والمؤثرين الجدد من مشاهير ونجوم المجتمع في ظل تقنيات الرقمنة الحديثة، تناول الكتاب ثلاث نماذج من المؤثرين الذين أصبحوا نموذجا جديدا من قادة الفكر المعاصر Micro – Celebrities .

صنفت جرمين عامر جموع المؤثرين في كتابها إلى ثلاث فئات وفقا لحجم متابعيهم علي مواقع التواصل الاجتماعي ومدي قدرتهم علي التأثير والنفوذ برسائلهم الإعلامية لقاعدة كبيرة من الشباب.

الفئة الأولى للمؤثرين وتضم عدد متابعين تخطي 5 مليون شخص، الفئة الثانية تضم من 2-5 مليون متابع، أما الفئة الثالثة فتضم أقل من 2 مليون متابع وهم الأكثر حظا وتأثيرا في تشكل الرأي العام حاليا بين الشباب.

ويستعرض الكتاب طرق التواصل الإليكترونية والنهج الذي ينتهجونه هؤلاء المؤثرين للتاثير علي متابعيهم علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما حدد الكتاب 5 سمات رئيسية لشخصية المؤثر علي مواقع التواصل الاجتماعي.

تناول الكتاب تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل مدي نفوذ هؤلاء المؤثرين، مع طرح نماذج لكيفية توظيفهم من قبل الخبراء الإعلاميين والمسوقون في إطلاق الحملات الإعلانية والإعلامية ذات تاثير كبير والمباشر علي تغيير الرأي العام وتوجيه الثقافة العامة نحو الرقمنة بين فئة الشباب من 16-21 عام.

واستعرضت جرمين عامر في كتابها أحدث التوجهات العالمية في عملية إدارة المحتوي لتعظيم نفوذ هؤلاء المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أعلى ردود أفعال إيجابية وتأثيرها على الشباب، فضلا عن الترويج للمنتجات الرقمية وزيادة الاقبال عليها ثقافيا وعمليا مما يحقق ألعى مبيعات.