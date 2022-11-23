د. غادة عبدالرحيم تكتب: الشباب في قلب الرئيس "4"

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 10:27 م

كنا تحدَّثنا في الحلقات الثلاث السابقة، عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب، ونقلنا من خلال موقع وجريدة "البوابة نيوز" رسائل دعم الشباب للدولة خلال مؤتمر المناخ co27، وسلطنا الضوء على إيمان الرئيس التام بأن مكمن قوة مصر في شبابها، والتي تُمثِّل الشريحة العمرية الأكثر بين فئات المجتمع، والتي يجب تهيئة السبل لها وتذليل الصعاب أمامها لتكون دعائم الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.

وأنا هنا أخاطبك كرب أسرة قبل أن أعرض عليك بعض الأرقام، فأنت تواصل الليال وتبحث عن الحلول لتعلم أبناءك وتسعى جاهدا لتوفير فرصة عمل ومسكن لكل واحد من أبنائك، فتخيل أن رئيس الدولة أمامه فقط ووفقا لآخر إحصاء 21 مليون شاب في الشريحة العمرية من "18 حتى 29 عامًا"، هؤلاء جميعًا يحتاجون إلى تعليم جيد يربطهم بسوق العمل وأحلام ترتقي لطموحاتهم كشباب.

لكن من أين؟ وكيف يتحقق كل ذلك؟ وكم من السنوات نحتاج لتحقيق ذلك؟

سؤال تكاد تكون إجابته مستحيلة في ظل عالم تعصف به الأزمات، ودولة ما زالت تحارب قوى الإرهاب وتواجه حملات من التشكيك.

لكن كل تلك الصعاب لا تقف في وجه مصري مخلص محب لوطنه نذر حياته فداء لبلده، ما كان منه إلا أن يبدأ بإيمان وهو على يقين بأن الله معه ومعنا كما كان دائما وأن مصر بلد تحقق المعجزات.

والآن سأضع أمامك بعض الأرقام، التي ستندهش منها حينما تعرف أنه خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى الفترة من 2014-2020، تم إنشاء 24 جامعة جديدة، منها 3 جامعات تكنولوجية، و4 جامعات حكومية، و5 جامعات أهلية، و8 جامعات خاصة، و4 أفرع لجامعات دولية، بإجمالى 24 جامعة بمتوسط جامعة جديدة كل سنة.

وكشفت إحصاءات وزارة التعليم العالى، أن عدد الكليات والمعاهد وصل إلى 494 كلية ومعهدًا بالجامعات الحكومة، و188 برنامجًا جديدًا في تخصصات تخدم سوق العمل، 168 معهدًا عاليًا ومتوسطًا خاصًا زيادة 12 معهدا، و35 جامعة خاصة وأهلية تضم 168 كلية، و27 جامعة حكومية بزيادة 4 جامعات عن 2015.

وعن الثلاث جامعات التكنولوجية الجديدة، فقد بدأت الدراسة في ثلاث جامعات تكنولوجية فى (القاهرة الجديدة – قويسنا – بني سويف)، وبدأت الدراسة فى الجامعات التكنولوجية، العام الدراسي 2019-2020، بثلاث كليات تكنولوجية جديدة بالجامعات التكنولوجية التالية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتجمع الخامس. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمحافظة بنى سويف.

وعن أفرع الجامعات الدولية التي بدأت الدراسة بهم، فهى مجمع الجامعات الكندية، وجامعة كوفنترى، وجامعة هيرتفورشير، والجامعة الالمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتتبع هذه الأفرع الجامعات الأم، والتى تحدد المصروفات الدراسية بها، وتراقب العملية التعليمية، ولذا يتقدم الطالب الراغب فى الالتحاق بهم للجامعة الأم عبر الموقع الألكترونى لهذه الجامعات، والتى تقرر إجراءات القبول والمنح المقدمة، ويقتصر دور وزراة التعليم العالى على الرقابة والمتابعة.

وأنشأت وزارة التعليم العالى، خمس جامعات أهلية، وهى جامعة المنصورة الجديدة، العلمين الدولية، الجلالة، وجامعة الملك سلمان.

المشروع القومى للجامعات الأهلية

بدأت وزارة التعليم العالى إنشاء 15 جامعة أهلية جديدة، وذلك في إطار المشروع القومى لإنشاء الجامعات الأهلية، على أن تنتشر هذه الجامعات على مستوى الجمهورية، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

وتقوم فلسفة الجامعات الأهلية الجديدة، على عدم تكرار البرامج في الجماعات الأهلية بحيث تكون برامجها متوافقة مع متطلبات سوق العمل، مع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تمويل منظومة الجامعات الأهلية، ومن أهم هذه الجامعات، جامعة قناة السويس الأهلية في منطقة شرق الإسماعيلية، جامعة بورسعيد الأهلية في مدينة السلام.جامعة بنها الأهلية وجامعة حلوان التطبيقية الدولية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، وجامعة أسوان الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، وبدأت عشر جامعات حكومية، البدء فعليا في إنشاء جامعات أهلية تابعة لها، بدءا من وضع حجر أساس، وتخصيص الأرض، والتصميم والمبانى.

هذا جانب واحد من التطوير الذي يمس الشباب المصري، تطويرات وإنشاءات تخطت وصفها بالإنجاز، فخلف كل إنجاز من هذه الإنجازات تخطيط وتدبير وأيادي عاملة تسابق الزمن وقيادة قوية وحكيمة لديها إصرار على وضع مصر في المكانة التي تستحقها لذا وجب علينا الدعم والتقصي ونقل الحقيقة ليعرف الجميع أن مَن يحكم مصر الآن زعيم استثنائي.