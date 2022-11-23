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الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مخرج "بعد النهاية": انتهاء تصوير المسلسل أول ديسمبر المقبل

المخرج وائل فهمى
المخرج وائل فهمى عبد الحميد
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ينتهي المخرج وائل فهمى عبد الحميد من تصوير مسلسله الجديد "بعد النهاية" أول ديسمبر المقبل استعدادا لعرضه في الموسم الشتوي على قناة فضائية.

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة في قالب اجتماعي، ويتناول قضية اجتماعية لمعالجتها من خلال الصراع بين أبطال العمل.

والمسلسل بطولة نرمين الفقي، ريهام سعيد،هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغني، جيهان خليل، وصبري عبد المنعم، تأليف فداء الشندويلى، إخراج وائل فهمى عبد الحميد.

كانت آخر أعمال المخرج وائل فهمى عبد الحميد مسلسل "النقطة العميا"، الذي ينتمي ‏لنوعية الدراما القصيرة، ويحمل طابع السايكودراما في إطار اجتماعي حول (النقطة العميا) في مخ الإنسان، وصراعاته النفسية والداخلية، من خلال جريمة قتل عجوز، وتواصل الشرطة التحقيق، ويقلق بطل العمل من البحث عن الحقيقة.

المخرج وائل فهمى عبد الحميد بعد النهاية ديسمبر