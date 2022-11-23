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الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة أسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم ٢٠٢٢

مباراة اسبانيا وكوستاريكا
مباراة اسبانيا وكوستاريكا
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يقدم موقع البوابه نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة أسبانيا ضد كوستاريكا في بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ ويبحث فريق إسبانيا في هذه المباراة عن نقاط المباراة الثلاث وسينافس بشراسه كبيره حتى يستبعد مفاجآت من الممكن أن تؤثر سلبيا على ترتيبه على صدارة المجموعة الخامسة حيث يضم منتخب إسبانيا عدد كبير من اللاعبين الذين يتألقون بشدة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2022.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم ٢٠٢٢

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لمشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا ويبحث مدرب منتخب إسبانيا المدرب لويس إنريكي عن اللقب الثاني للماتدور في كأس العالم 2022 المقام في قطر حيث توج المنتخب الاسباني مرة واحدة فقط خلال تاريخه بهذا اللقب في عام 2010 بجنوب أفريقيا وستذاع هذه المباراة مباشرة على قناة beIN Sports HD 1 Max.

وتاريخيا إلتقى منتخب إسبانيا مع كوستاريكا من قبل في ثلاث مباريات قبل مواجهة مباريات اليوم، حيث كانت نتيجة  المباريات السابقة هي فوز الماتادور في مباراتين، والتعادل في الثالثة وسجل 9 أهداف وتلقي 3 فقط.

مشاهدة بث مباشر لمباراة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم ٢٠٢٢

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