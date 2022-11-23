ads
الأربعاء 23 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم ٢٠٢٢

مباراة ألمانيا واليابان
مباراة ألمانيا واليابان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ألمانيا ضد اليابان في بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ يتواجد كل من المنتخبين في المجموعة الخامسة التي يتواجد برفقتهما كل من منتخبي إسبانيا وكوستاريكا حيث تعتبر مجموعة قوية ومثيرة والمنافسة عالية فيها وعلى الرغم من قوة المنتخبين الألماني والاسباني إلا أنه لا يمكن الاستهانة بقدرات المنتخبين الآخرين.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لمباراة ألمانيا واليابان ومن المنتظر ان تنقل احداث مباراة ألمانيا واليابان ضمن كأس العالم 2022، حيث تنقل على الهواء مباشرة عبر القنوات التالية:

 Alkass EXTRA TWO HD وسيرافقكم في التعليق عليها المعلق هيكل الصغيرAlkass EXTRA One HD  سيرافقكم في التعليق عليها المعلق خليل البلوشي beIN Sports HD 1 Max سيرافقكم في التعليق عليها المعلق رؤوف خليف.

ويمثل ألمانيا في المباراة التي تنقل بث مباشر اليوم في كأس العالم 
في حراسة المرمى مانويل نوير وفي خط الدفاع تيلو كيرير - نيكلاس زوله - أنطونيو روديجر - ديفيد راوم

وخط الوسط ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش سيرج جنابري - جمال موسيالا - ليروي ساني

ويقود الهجوم كاي هافيرتس

تشكيل اليابان المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

شويتشي جوندا

هيروكي ساكاي - تاكيهيرو تومياسو - مايا يوشيدا - يوتو ناجاتومو

هيديماسا موريتا - جاكو شيباساكي

جونيا إيتو - دايتشي كامادا - تاكيفوسا كوبو

تاكومي مينامينو

وقد تم تعيين الحكم إيفان بارتون حكمًا لمباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022.

مشاهدة مباراة ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم قطر ٢٠٢٢

بث مباشر مباراة ألمانيا واليابان كأس العالم منتخب ألمانيا قطر ٢٠٢٢