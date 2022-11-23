بث مباشر.. مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم ٢٠٢٢

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 02:33 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ألمانيا ضد اليابان في بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ يتواجد كل من المنتخبين في المجموعة الخامسة التي يتواجد برفقتهما كل من منتخبي إسبانيا وكوستاريكا حيث تعتبر مجموعة قوية ومثيرة والمنافسة عالية فيها وعلى الرغم من قوة المنتخبين الألماني والاسباني إلا أنه لا يمكن الاستهانة بقدرات المنتخبين الآخرين.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر لمباراة ألمانيا واليابان ومن المنتظر ان تنقل احداث مباراة ألمانيا واليابان ضمن كأس العالم 2022، حيث تنقل على الهواء مباشرة عبر القنوات التالية:

Alkass EXTRA TWO HD وسيرافقكم في التعليق عليها المعلق هيكل الصغيرAlkass EXTRA One HD سيرافقكم في التعليق عليها المعلق خليل البلوشي beIN Sports HD 1 Max سيرافقكم في التعليق عليها المعلق رؤوف خليف.

ويمثل ألمانيا في المباراة التي تنقل بث مباشر اليوم في كأس العالم

في حراسة المرمى مانويل نوير وفي خط الدفاع تيلو كيرير - نيكلاس زوله - أنطونيو روديجر - ديفيد راوم

وخط الوسط ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش سيرج جنابري - جمال موسيالا - ليروي ساني

ويقود الهجوم كاي هافيرتس

تشكيل اليابان المتوقع:

التشكيل| 4-2-3-1

شويتشي جوندا

هيروكي ساكاي - تاكيهيرو تومياسو - مايا يوشيدا - يوتو ناجاتومو

هيديماسا موريتا - جاكو شيباساكي

جونيا إيتو - دايتشي كامادا - تاكيفوسا كوبو

تاكومي مينامينو

وقد تم تعيين الحكم إيفان بارتون حكمًا لمباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022.

مشاهدة مباراة ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم قطر ٢٠٢٢