"فنتك إيجيبت" تطلق مبادرة لتشجيع الشركات الناشئة على تطوير وتنفيذ تطبيقاتها المالية المبتكرة بالمحافظات

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 01:25 م

في إطار جهود البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية؛ أطلقت فنتك إيجيبت "FinTech Egypt" - التابعة للبنك المركزي المصري - مبادرة «FINTEKRS للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها»، بهدف نشر الوعي بمفاهيم التكنولوجيا المالية بين رواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية، وتشجيع الشركات الناشئة ذات الصلة على طرح وتنفيذ تطبيقات مبتكرة تقدم حلولاً تكنولوجية عملية لتيسير الاعتماد على الخدمات والمنتجات المالية.

تأتي المبادرة في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار - التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية والابتكار عربيًا وإفريقيًا – حيث يشارك بالمبادرة عدد من البنوك العاملة بمصر والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى شركة بي مايسترو كشريك تنفيذي، وذلك بهدف تقديم مزيد من الدعم لتدريب رواد الأعمال في الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية خارج العاصمة.

يتم تنفيذ المبادرة على مراحل يتم إطلاقها تِبَاعًا، وتتضمن فاعلياتها إطلاق عدد من دورات تسريع الأعمال؛ التي تحتوي على العديد من الدورات التدريبية المتميزة للشركات الناشئة المختارة للمشاركة في هذه المبادرة، ومنها استراتيجيات إدارة الأعمال بأسلوب ممنهج؛ وكيفية تطوير المنتجات؛ والعديد من المجالات الأخرى، حيث يتم تقديم خبرات عملية مباشرة للشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها من خلال خبراء ومتخصصين في هذا المجال.

ومن المخطط اختيار 15 شركة - بحد أقصى - للانضمام إلى دورة تسريع الأعمال بكل محافظة ممن تنطبق عليهم الشروط المُعلَنة على الرابط الالكتروني الخاص بالانضمام للمبادرة في كل محافظة على حدة، وسيتم الإعلان عن الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم لكل مرحلة تباعًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي - طبقًا للجدول الزمني للمبادرة - بحيث تتمكن الشركات الناشئة في المحافظات التي تشملها كل مرحلة من التقديم عبر الرابط المخصص لها.

وفي ذات السياق؛ تم إطلاق المرحلة الأولى بمحافظة الإسكندرية، وسيليها المرحلة الثانية بصعيد مصر، لتمتد المبادرة لتشمل باقي محافظات الجمهورية تِباعًا خلال العام المقبل، كما يمكن للشركات الناشئة - التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بمحافظة الاسكندرية والمحافظات ذات نفس النطاق الجغرافي - المشاركة في المبادرة الآن من خلال تقديم طلبات الالتحاق بدورة تسريع الأعمال عبر الرابط الإلكتروني الخاص بفنتك إيجيبت "FinTech Egypt" وذلك لمدة أسبوعين من فتح باب تلقي الطلبات.

وجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري من أجل دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، وذلك من خلال تعزيز التواصل بين القطاع المصرفي من ناحية والشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية من ناحية أخرى، بهدف الوصول بالخدمات المالية لجميع الفئات في مختلف المناطق وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.