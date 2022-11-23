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الأربعاء 23 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

لماذا استقال هشام عز العرب من جي بي أوتو؟

هشام عز العرب
هشام عز العرب
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وافق مجلس إدارة جي بي أوتو على استقالة هشام عز العرب من منصبه كعضو مستقل في مجلس الإدارة.

قالت الشركة اليوم في بيان للبورصة المصرية، إن  عضو مجلس إدارتها استقال أمس بعد ترشيحه لمنصب في أحد البنوك المقرضة للشركة، وفقا لأحكام قانون البنوك. 
الجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي المصري قد أعلن، بناءً على طلب مجلس الإدارة وبموافقة البنك المركزي المصري، أن هشام عز العرب سينضم إلى مجلس الإدارة كعضو غير تنفيذي ذو خبرة.. 
كشف عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي المصري هشام عز العرب أنه قدم استقالته من منصبه كمستشار لمحافظ البنك المركزي المصري. منعا تضارب المصالح بعد العودة للبنك التجاري الدولي كمدير غير تنفيذي.

أكد عز العرب عودته للبنك التجاري الدولي للمساعدة في تنفيذ خطط البنك في المستقبل.

أما ما تم الإبلاغ عنه بشأن عودته كرئيس تنفيذي العام المقبل، فقد أكد أنه يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة البنك 

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