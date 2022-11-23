بث مباشر.. مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم ٢٠٢٢

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 11:07 ص

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم ٢٠٢٢ ويستعد منتخب المغرب لمواجهة قوية أمام نظيره منتخب كرواتيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة، رفقة كلًا من بلجيكا، كندا، بالإضافة إلى كرواتيا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم

وتبدأ المباراة في الساعة ١٢ ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة من الأخبار السارة لعشاق كرة القدم ومتابعي فاعليات كأس العالم 2022 في قطر، أن قنوات بين سبورتس القطرية أعلنت بث 22 مباراة رئيسية من مباريات كأس العالم، حيث تمتلك حقوق النقل المباشر لجميع مباريات وفاعليات مونديال قطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل البوابة نيوز البث المباشر لمباراة المغرب وكرواتيا فور بدء المباراة.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب المغرب مباراة اليوم ضد كرواتيا بتشكيل مكون من حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي- نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس.

الوسط: سفيان أمرابط وعبد الحميد الصبيري- حكيم زياش.

الهجوم: سفيان بوفال - عبد الرزاق حمد الله - عز الدين أوناحي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم ٢٠٢٢