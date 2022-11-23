ads
الأربعاء 23 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية: مشروع جوهرة الفسطاط مستوحى من العمارة الإسلامية القديمة

المهندسة جيهان عبد
المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن مشروع "جوهرة الفسطاط" بمصر القديمة يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة على مساحة 30 فدانا بديلا عن "بطن البقرة العشوائية سابقا".
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز" أن تصميم المشروع مستوحى من العمارة الإسلامية القديمة الذي تتميز به ‎القاهرة التاريخية على نفس أرض المنطقة العشوائية بإطلالة مباشرة على حدائق تلال الفسطاط، التى تقام على مساحة 800 فدان وأشارت إلى أن المشروع يضم  وحدات سكنية فضلا عن المساحات الخضراء وأماكن ترفيهية وأماكن للمشاة.


 

نائب محافظ القاهرة مشروع الفسطاط