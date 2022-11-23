نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية: مشروع جوهرة الفسطاط مستوحى من العمارة الإسلامية القديمة

الأربعاء 23/نوفمبر/2022 - 01:35 ص

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن مشروع "جوهرة الفسطاط" بمصر القديمة يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة على مساحة 30 فدانا بديلا عن "بطن البقرة العشوائية سابقا".

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز" أن تصميم المشروع مستوحى من العمارة الإسلامية القديمة الذي تتميز به ‎القاهرة التاريخية على نفس أرض المنطقة العشوائية بإطلالة مباشرة على حدائق تلال الفسطاط، التى تقام على مساحة 800 فدان وأشارت إلى أن المشروع يضم وحدات سكنية فضلا عن المساحات الخضراء وأماكن ترفيهية وأماكن للمشاة.



