بث مباشر.. مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم ٢٠٢٢

الثلاثاء 22/نوفمبر/2022 - 08:07 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب فرنسا ضد استراليا في بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ ويستعد منتخب فرنسا للدفاع عن لقب كأس العالم بمواجهة أستراليا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور مجموعات في كأس العالم 2022.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة فرنسا وأستراليا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن طاقم حكام مباراة فرنسا وأستراليا بـ مونديال 2022، حيث قرر فيفا تعيين الجنوب إفريقي فيكتور جوميز كحكم ساحة للمواجهة، ويعاونه «زاكيلي سوايلا وسورو فاتسوانا، وساليما موكانسانجا حكما رابعا، ودرو فيشر كحكم فيديو وعادل زوراك مساعدا لحكم فيديو، وكيلي اتكينز كحكم فيديو لحالات التسلل، ويعاونه ماركو فريتز» وتنقل مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر في كأس العالم ٢٠٢٢ مساء اليوم الثلاثاء.

ويتكون تشكيل منتخب فرنسا في مباراة اليوم ضد استراليا وننقل بث مباشر بجودة عالية من حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، رافائيل فاران، دايوت أوباميكانو، بنيامين بافارد.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، يوسف فوفانا.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، أوليفيه جيرو، كيليان مبابي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة فرنسا ضد استراليا في كأس العالم ٢٠٢٢