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الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى بنها الجامعي تنقذ حياة طفل عانى من صعوبة في التنفس.. صور

مستشفى بنها الجامعي
مستشفى بنها الجامعي
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أنقذ فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي في محافظة القليوبية، حياة طفل عمره عامين، حضر للمستشفى مصابا بزرقان في الجسم وصعوبة التنفس، نتيجة ابتلاعه حبة “فول سوداني” وتوقفت في القصبة الهوائية.
 

 

وقال الدكتور محمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، إن الطفل يبلغ من العمر عامين حضر بصحبة أسرته، وهو يعاني من صعوبة في التنفس وشرقان مستمر وجسمة في زرقان، وبسؤال أسرته، أكدوا أنه كان يتناول فول سوداني وتوقفت واحدة في حنجرته.

 

وأضاف "الجزار"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه على الفور تجهّز الطفل لاجراء عملية طارئة بمنظار شعب هوائية صلب وجرى استخراج قطعتين كبيرتين من بواقي السوداني كل قطعة كانت منحشرة في القصبتين الهوائيتين اليمنى واليسري، أدت لانقطاع النفس نهائي وخرج المريض لمنزله بعد استقرار حالته.


 

جرى إجراء العملية بمشاركة المدرسين المساعدين الدكتورة دينا عفيفي، الدكتورة خديجة فتحي والأطباء المقيمين سارة نبيل، فاطمة محمود ومدرس مساعد التخدير، الدكتورة أسماء فتح الباب وتمريض العمليات محمد حجاج.

مستشفى بنها الجامعي

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إنقاذ حياة طفل طفل عمره عامين صعوبة في التنفس مستشفى بنها الجامعي