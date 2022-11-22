كأس العالم 2022| فرحة المصريين بفوز السعودية على رفاق ميسي: أسود الحرمين يقودونا نحو القمة

الثلاثاء 22/نوفمبر/2022 - 03:03 م

سادت حالة كبيرة من السعادة بين المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في افتتاح مبارياته بكأس العالم بقطر 2022.

وفاز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد على منتخب الارجنتين في المباراة المقامة بينهما على ستاد لوسيل ضمن مباريات كأس العالم.

وتضامن المصريون مع فوز المنتخب السعودي، لاسيما أنه الفوز الأول لمنتخب عربي بعد خسارة المنتخب القطري في مباراة الافتتاح.

وقال محمد :"كمصري شجعت المنتخب السعودي مثل المنتخب المصري لم اتوقع ان اشجع منتخب غير بلدي بهذه الطريقة اكثر من ربع ساعة وانا واقف على رجلي منتظر الحكم يصفر شرفتونا يا أبطال".

وأضاف كمال: "من مصر تحياتي هذا يوم مجيد ومشهود سطره نجوم الأخضر السعودي بفوز تاريخي ثمين على الأرجنتين العنيد، ألف مليار مبروك للقيادة الرشيدة و للشعبين السعودي و العربي على هذا الإنجاز".

وعلق علي المصري، قائلا : “والله فرحة بجد ماشاء الله.. أنا عن نفسي لو المنتخب رجع الرياض بكرة ماعنديش مشكلة، كده اكتفينا هزمنا بطل امريكا الجنوبية والمرشح الاول للفوز بهذه البطولة وفريق يضم كل محترفين الارجنتين باوروبا”.

وقال محمود الصعيدي: "أقسم بالله العظيم اني بكيت من قوة الفرحه للمنتخب السعودي يا رب وفقهم في كل المباريات القادمه بإذن الله اسود الحرمين الشريفين يقودونا نحو القمة".