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الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي: ارتفاع التسهيلات الائتمانية لـ 3.643 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتسجل 3.644 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل 3.099 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، أن التسهيلات الحكومية ارتفعت إلى 1.383 تريليون جنيه، بينما سجلت غير الحكومية 2.260 تريليون جنيه.

وانقسمت التسهيلات الحكومية والبالغة 1.383 تريليون جنيه إلى 931.132 مليار جنيه بالعملة المحلية، و452.4 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وانقسمت التسهيلات لغير الحكومة التي سجلت 2.260 تريليون جنيه إلى 1.987 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و273.07 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

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