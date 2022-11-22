"المركزى": ودائع العملاء تصل لـ7.648 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022

الثلاثاء 22/نوفمبر/2022 - 11:43 ص

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع ودائع العملاء بالقطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي سجل 7.648 تريليون جنيه، مقابل 6.450 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وارتفاع بقيمة 1.197 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، أن الودائع انقسمت إلى ودائع حكومية وسجلت 1.589 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية وسجلت 6.058 تريليون جنيه.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن الودائع الحكومية انقسمت إلى 1.382 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و206.8 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، وبالنسبة للودائع غير الحكومية انقسمت إلى ودائع بالعملة المحلية، وسجلت 5.147 تريليون جنيه وبالعملات الأجنبية وسجلت 911.5 مليار جنيه.

وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 108.003 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص وسجلت 763.36 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 4.256 تريليون جنيه، وغير المقيمين وسجلت 19.213 مليار جنيه.

أما الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية فسجل قطاع الأعمال العام 53.354 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص وسجلت 281.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 547.5 مليار جنيه، وغير المقيمين وسجلت 29.5 مليار جنيه.