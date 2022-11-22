"المركزي": ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ6.808 ترليون جنيه بنهاية أغسطس 2022

الثلاثاء 22/نوفمبر/2022 - 11:41 ص

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 6.808 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مسجلا زيادة قدرها 193.9 مليار جنيه، وبمعدل زيادة 2.9% خلال الفترة من يوليو/ أغسطس من العام المالي 2022/2023.

وأوضح البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية الشهرية، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 126.0 مليار جنيه بمعدل 2.5%، والمعروض النقدي بمقدار 67.9 مليار جنيه بمعدل 4.4%.

وتعدّ الزیادة فـي أشبـاه النـقـود محصلة لارتفاع الودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بنحـو 90.1 ملیـار جنیـه بمعدل 2.1%، والودائع بالعملات الأجنبیة، بما یعـادل 35.9 ملیار جنیه بمعـدل 4.2%، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 48.2 ملیار جنیه بمعدل 6.3%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 19.7 ملیار جنیه بمعدل 2.5%.