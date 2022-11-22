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الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

"المركزي": ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ6.808 ترليون جنيه بنهاية أغسطس 2022

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 6.808 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مسجلا زيادة قدرها 193.9 مليار جنيه، وبمعدل زيادة 2.9% خلال الفترة من يوليو/ أغسطس من العام المالي 2022/2023.

وأوضح البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية الشهرية، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 126.0 مليار جنيه بمعدل 2.5%، والمعروض النقدي بمقدار 67.9 مليار جنيه بمعدل 4.4%.

وتعدّ الزیادة فـي أشبـاه النـقـود محصلة لارتفاع الودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بنحـو 90.1 ملیـار جنیـه بمعدل 2.1%، والودائع بالعملات الأجنبیة، بما یعـادل 35.9 ملیار جنیه بمعـدل 4.2%، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 48.2 ملیار جنیه بمعدل 6.3%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 19.7 ملیار جنیه بمعدل 2.5%.

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