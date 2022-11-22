بث مباشر.. مشاهدة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022

الثلاثاء 22/نوفمبر/2022 - 11:17 ص

يقدم موقع “البوابة نيوز” البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية ضد الأرجنتين، ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 رفقة منتخبات المكسيك والأرجنتين وبولندا وينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي البث المباشر لمباراة السعودية والأرجنتين، وسبق وأن لعب منتخب الأرجنتين 4 مرات أمام السعودية، وفاز راقصي التانجو في مباراتين مع التعادل في مباراتين.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة ١٢ ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة عندما ننقل البث المباشر لمباراة السعودية ضد المنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وتشارك السعودية في كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخها بعد بطولات 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.

وتنقل مباراة الأرجنتين والسعودية عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1،2 الناقل الحصري لكأس العالم قطر 2022 في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قناتي Alkass EXTRA TWO HD، وAlkass EXTRA One HD.

وقبل البث المباشر لمباراة السعودية والأرجنتين وبعيدا عن تاريخ المواجهات الودية بين الفريقين وتواجه الفريقان مرة واحدة في لقاء رسمي لعب في أكتوبر 1992 ضمن كأس القارات وانتهى بفوز الأرجنتين 3-1 بفضل أهداف ليوناردو رودريجيز، وكلاوديو كانيجيا، ودييجو سيميوني، فيما سجل سعيد العويران هدف السعودية الوحيد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية ضد الأرجنتين في كأس العالم ٢٠٢٢