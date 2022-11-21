الجرائم الإلكترونية المستحدثة في الفقه الإسلامي.. في رسالة ماجستير بمعهد الدراسات

الإثنين 21/نوفمبر/2022 - 04:49 م

شهد معهد الدراسات العربية والإسلامية التابع للمجلس الأعلى للجامعات، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث خالد أحمد على علم الدين وذلك تحت عنوان "الجرائم الإلكترونية المستحدثة فى الفقه الإسلامى" والتى نال بها درجة الماجستير بدرجة امتياز.

الباحث خالد أحمد على علم الدين

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور محمد على محجوب، أستاذ الشريعة الإسلامية ووزير الأوقاف الأسبق والأستاذ الدكتور عبدالمنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية، ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية والمستشار الدكتور سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث، الرسمى باسم الهيئة والدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

واستعرض الباحث خلال المناقشة الجرائم التى يتم ارتكابها فى الوقت الحالى عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة بالتزامن مع الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الحديث وكيف كان موقف الفقه الإسلامي ليبرهن على قدرة التشريع و مرونة الفقة الإسلامي مواكبة كل العصور والأزمان وكيف ظهرت عدد من الجرائم الإلكترونية فى الوقت الحالى لم يكن منصوص عليها من قبل ولكن استطاع الفقه تناولها باستفاضه وتحديد رأى الشارع منها، كدراسة مقارنة مع وضع عدد من التوصيات كان من بينها الاستفادة من قدرات الشباب فى مجال الانترنت فى عمل نافع يفيد المجتمع وحث المؤسسات التعليمية على تقوية الوازع الديني لدى الشباب.

وفى نهاية المناقشة أشادت لجنة المناقشة بالرسالة، والنتائج التي طرحها الباحث، ومدى اثرائها للمكتبة العلمية، وقررت اللجنة منح الباحث خالد أحمد علم الدين درجة الماجستير بامتياز.

جاء ذلك بحضور أسرة الباحث وفضيلة الشيخ محمد زكى، رئيس مجمع البحوث الاسلامية الأسبق والدكتور حسن يحيى وكيل المجمع والدكتور حسام شاكر المنسق الرسمى لجامعة الأزهر والدكتور أحمد عبد العزيز وعدد من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة.