زلزال الواحدة صباحا بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. معهد الفلك يكشف التفاصيل

الإثنين 21/نوفمبر/2022 - 03:02 م

تصدرت أخبار زلزال اليونان،الذي حدث فجر اليوم الإثنين مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أسئلة لبعضهم البعض:" حد حس بالزلزال؟، يا جماعة هو كان فيه زلزال؟، هو الزلزال اللي حصل الفجر كان فين؟"، وغير ذلك من الأسئلة؟

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لمعهد البحوث الفلكية، صباح اليوم الإثنين، هزة أرضية في اليونان تبعد 506 كيلو شمال مدينة مطروح.

وقال الدكتور جاد القاضي عميد معهد البحوث الفلكية: إن الهزة حدثت في تمام الساعة الواحدة صباحا وأربعة وعشرين دقيقة بالتوقيت المحلي بقوة 5.8 على مقياس ريختر، وعمق 85 كيلو.

وأكد عميد المعهد أنه ورد إليه ما يفيد بشعور المواطنين بالهزة الأرضية دون وقوع أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح.