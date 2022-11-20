"البوابة نيوز" تعزي الزميل محمود محمدي في وفاة جدته

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 09:59 م

تقدمت أسرة جريدة وموقع "البوابة نيوز"، بخالص التعزية وصادق المواساة، للزميل محمود محمدي بـ"المرجع"، في وفاة المغفور لها بإذن الله جدته.

ودعت أسرة "البوابة نيوز" الله عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.