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الأحد 20 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"البوابة نيوز" تعزي الزميل محمود محمدي في وفاة جدته

البوابة نيوز
البوابة نيوز
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تقدمت أسرة جريدة وموقع "البوابة نيوز"، بخالص التعزية وصادق المواساة، للزميل محمود محمدي بـ"المرجع"، في وفاة المغفور لها بإذن الله  جدته.
ودعت أسرة "البوابة نيوز" الله عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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