قمة المناخ.. أول فيلم مصري بالميتافيرس في Cop27.. جناح اليونيسيف يشهد عرض "قبل الانقراض"

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 08:46 م

شهد جناح منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" بمؤتمر المناخ cop27، ولأول مرة، عرض أول فيلم مصري باستخدام تقنية "ميتافيس" لأول مرة تم عرض أول فيلم مصري باستخدام تقنية "ميتافيس".

فيلم "قبل الانقراض"، هو أول تجربة مصرية من نوعها للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وأثرها المهدد حيث يأخذلك في رحلة منذ بداية الأرض مرورًا باستخدام الإنسان السيء للطبيعة حتى نهاية العالم.

وعرض الفيلم بحضور ممثلين عن اليونيسيف ووزارتي الشباب والرياضة والبيئة، الفيلم فكرة وتنفيذ الصحفي خالد عمار ، والصحفية المتخصصة في مجال البيئة رضوى هاشم مؤسس شبكة المبادرات البيئة والدكتورة لامان محمد.

ويعرض الفيلم تسلسل حياة البشر بداية من خلق الأرض وجمال الطبيعة التي خلقها الله ثم الأنقراض الأول بسبب انبعاثات الكربون والتي كانت احد اسباب انقراض الديناصورات، كما يرصد الفيلم تعدي الإنسان بشكل وحشي على الطبيعة واستنزاف مواردها وتزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع بداية الثورة الصناعية مما تسبب في تسارع وتيرة التغيرات المناخية، وأخذ الفيلم الحضور في رحلة أفتراضية للمستقبل للتوعية بمخاطر استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل مع استمرار التعديات والتجاوزات ضد الطبيعة حيث تبدأ التغييرات المناخية تاخذ حيز أكثر خطورة فتنتشر العواصف والحرائق وتغرق المدن حتى ينتهي العالم مدمرا في العالم الافتراضي.

وارتدى الحضور نضارة VR لمشاهدة الفيلم هذا فضلا عن توجيه عدد من الأسئلة بشأن التقنية الجديدة وكيفية استخدامها ومستقبل العالم بعد انتشارها، كما عرض الفيلم في عدد من الأجنحة لدول عربية ومنظمات دولية ومسئولين أممين وشركات تعمل في محال العالم الافتراضي هذا فضلا عن عدد من الصحفيين والنشطاء المتخصصين في مجال المناخ.

وأشاد ممثلو اليونسيف في Cop27 باستخدام التقنيات الحديثة للتوعية بأهمية التغييرات المناخية داعيا في التوعية داعين للاستمرار في مثل هذه المشروعات التكنولوجيا خاصة التي تعمل على توعية الأطفال.