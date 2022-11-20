المجتمعات العمرانية تدشن غرفة عمليات مركزية وربطها بالمدن الجديدة لمجابهة سقوط الأمطار

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 08:29 م

قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة والأجهزة التابعة لها اتخذت مجموعة من الإجراءات لمجابهة سقوط الأمطار وتعزيز ودعم قدرة البنية التحتية على استيعاب كميات مياه الأمطار وتصريفها في زمن قصير، وكذلك الجهود المبذولة في رفع كفاءة أجهزة المدن الجديدة على التعامل الأمثل قبل وأثناء وعند هطول الأمطار.

وأوضح نائب رئيس الهيئة خلال حضوره اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأحد، أن الإجراءات تشمل روافع الصرف الصحي، وشبكات الصرف الصحي، حيث يتم عمل تطهير دوري ومستمر لخطوط الانحدار والمطابق، مستعرضًا بعض النماذج لمشروعات تدعيم الخطوط وتغيير مسارات الصرف لعدة مدن، منها القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، وبرج العرب، والشيخ زايد، كما أوضح الجهود المبذولة في التطهير الدوري والمستمر لغرف صرف الأمطار.

وأشار عبد المطلب، إلى إنشاء الهيئة لغرفة العمليات المركزية لتكون مهامها، المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، والمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، ورصد أي أحداث من شأنها أن تمثل خطرا وإبلاغها للمسئولين لاتخاذ القرار المناسب، وكذا التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لتبادل المعدات وأطقم الصيانة حسب الحاجة، والتواصل مع الجهات الخارجية، وكذلك التواصل والمتابعة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وتنفيذ وتعميم التوصيات في هذا الشأن.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وسبل التعامل مع موسم السيول، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء عاصم شاكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس على منوفي، رئيس مصلحة الري، المهندس محمد صالح، رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، والدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري.