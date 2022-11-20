قوات الدفاع الجوى تنفذ التدريب المشترك "درع السماء".. صور

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى المصرية التدريب المشترك " درع السماء"، بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب ،فضلاً عن مشاركة وفد من السعودية وباكستان لحضور الفعاليات ، وذلك بأحد ميادين تدريب قوات الدفاع الجوى بجمهورية مصر العربية.

بدأت الفعاليات بكلمة الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوي، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لكافة العناصر المشاركة بالتدريب، مشيراً إلى أهمية التدريب الذى يسهم فى نقل وتبادل الخبرات فى ضوء التطوير والتحديث المستمر لأنطمة الدفاع الجوي.

واشتمل التدريب على التوجيه التكتيكى والطبوغرافى وعرض الفكرة التكتيكية للرماية، وتنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوي، التى عكست مدى الاحترافية التى يتمتع بها عناصر قوات الدفاع الجوي، بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

يأتى التدريب امتداداً لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة، التى تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات المختلفة .