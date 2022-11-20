وكيل صحة الإسماعيلية: دعم مستشفيات التل الكبير بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 12:34 م

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أقسام مستشفي التل الكبير المركزي والحميات، وذلك لمتابعة تقيم مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين علي تلك المنشآت الطبية، وذلك بعد أن تم دعم تلك المستشفيات بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة.

حيث تفقد الدكتور علي حطب، مستشفى التل الكبير المركزى وتابع تردد المرضى على الاستقبال والعيادات التي استقبلت 80 مريضا في عيادة الجراحة، 74 مريضا في عيادة العظام، و185 مريضا في عيادة الأطفال، و3 أطفال بالحضانات، و33 مريض في عيادة الأسنان، و45 مريضا في عيادة الجلدية، و4 حالات بعيادة العلاج الطبيعي، و 60 حالة في عيادة النساء، و21 حالة في عيادة تنظيم الأسرة ، و44 حالة بقسم الكلى الصناعى، حيث بلغ اجمالى التردد بالمستشفى 898 خلال يوم واحد.

كما أطمأن وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على انتظام سير العمل في جميع أقسام المستشفي المختلفة، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وحالة شبكة الغازات وتأكد من صيانتها بصورة منتظمة وتوافر الأكسجين الكافي للمرضى، والتأكد من أرصدة المستلزمات الطبية والوقائية في مخازن المستشفيات، وحرص على ان يلتقى بالمرضى وذويهم واطمأن على جوده الخدمات الطبية المقدمة لهم وأشاد بجهود الأطقم الطبية بالمستشفى وانتظام العمل على مدار الساعة.

وأكد الدكتور علي حطب، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة مستشفى حميات التل الكبير، على حرص وزاره الصحة على دعم مستشفيات الإسماعيلية، بأحدث الأجهزة الطبية المطلوبة من خلال قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة كدعم مستشفى حميات التل الكبير بجهاز تحليل كيمياء الدم الاوتوماتيك beckman AU480 والذى بلغت تكلفته حوالى مليون ونص ،بالإضافة لعدد 10 مولدات للأكسجين، و3 اجهزه نبيوليزر.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، علي دعم مستشفى التل الكبير المركزى بعدد 8 مولدات أكسجين، و3 أجهزة نيبوليزر وغيرها من المستلزمات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة المستشفى، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات طبية أفضل ومتميزة لمرضي المحافظة.