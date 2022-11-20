سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد 20 - 11- 2022

استقرت أسعار الدولار فى بداية تعاملات اليوم الأحد، 20 - 11- 2022، ليسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.46 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر له ر في بنوك الأهلي المصري - مصر عند مستوى 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك:
البنك المركزي المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.50 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.
بنك مصر: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 24.41 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامى: 24.46 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.