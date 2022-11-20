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الأحد 20 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد 20 - 11- 2022

دولار
دولار
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استقرت أسعار الدولار فى بداية تعاملات اليوم الأحد، 20 - 11- 2022، ليسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.46 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، فيما سجل أقل سعر له ر في بنوك الأهلي المصري - مصر عند مستوى 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.50 جنيه للبيع.


البنك الأهلي المصري: 24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

بنك مصر:  24.41 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.41 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامى: 24.46 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 جنيه للبيع.


 

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