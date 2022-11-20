أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20 - 11- 2022

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 08:31 ص

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية فى بداية تعاملات اليوم الأحد، الموافق 20 نوفمبر 2022.

وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1293 جنيهًا، بينما سجلت الأونصة 1750 دولارًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1477 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1109 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 855 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 10344 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد شهدت استقرارًا نسبيًا في تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1266 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1777 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1774 دولارًا.