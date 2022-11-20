تعرف على أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأحد 20 - 11- 2022

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 08:30 ص

استقرت أسعار العملات العربية و الأجنبية امام الجنيه المصري، اليوم الأحد، الموافق 20 نوفمبر 2022، فى بداية التعاملات، وتشهد أسعار العملات تغيرات متتالية بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.

وسجل الدولار سعر 24.4286 جنيهًا للشراء 24.5042 جنيه للبيع، وسعر اليورو 25.2465 جنيهًا للشراء، 25.3352 للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني 28.8588 جنيهًا للشراء،28.9588 جنيهًا للبيع.

كما سجل اليوان الصيني سعر 3.4271 جنيه للشراء و3.4395 جنيه للبيع، والفرنك السويسري سعر 25.9906 جنيهًا للشراء، 26.0821 للبيع، وسعر 100 ين اليابانى 17.5279 جنيهًا للشراء، و17.5859 جنيهًا للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية ، ارتفع سعر الريال السعودي ال 6.4984 جنيهًا للشراء، 6.5202 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 79.1974 للشراء و 79.6081 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.6507 جنيهًا للشراء، 6.6716 جنيه للبيع.