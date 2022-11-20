انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالي

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 01:27 ص

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، انفجار عبوة ناسفة شمال شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم في بساتين ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، فيما لم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلنت سابقًا عن مقتل عنصر من الجيش وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار استهدف دورية عسكرية جنوب غرب بعقوبة.