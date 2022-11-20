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الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالي

البوابة نيوز
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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، انفجار عبوة ناسفة شمال شرق مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد.
وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم في بساتين ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، فيما لم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وكان مصدر أمني عراقي قد أعلنت سابقًا عن مقتل عنصر من الجيش وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار استهدف دورية عسكرية جنوب غرب بعقوبة.