موريتانيا تعزي السلطة الفلسطينية في فاجعة حريق المبنى السكني في جباليا

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 02:30 ص

قدمت موريتانيا تعازيها للسلطة الفلسطينية في فاجعة حريق المبنى السكني في جباليا، الذي راح ضحيته ما يربو على 20 فلسطينيا.

وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية - في بيان مساء يوم السبت - أن موريتانيا تلقت ببالغ الحزن والأسى، أنباء الحريق الذي أسفر عن استشهاد ما يربو على عشرين شخصا، في مبنى سكني بجباليا في قطاع غزة.

وقال البيان "بهذه المناسبة الأليمة؛ فإنها تتقدم حكومة وشعبا، بأحر التعازي وأخلص المواساة للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق، راجية من المولى - عز وجل - أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة، وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان".