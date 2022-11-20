فيضانات الكونغو تخلف 21 قتيلاً وانهيارات أرضية

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 01:33 ص

أودت فيضانات وانهيارات أرضية، بحياة 21 شخصًا اليومين الماضيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعرضت المناطق الشرقية من البلاد لأمطار غزيرة نتج عنها انهيارات أرضية وفيضانات، وسقط غالبية الضحايا (13 قتيلا) داخل منجم غير نظامي لاستخراج الذهب، كائن في بلدة روبايا بمقاطعة ماسيسي، بحسب ما كشفته مصادر أمنية.

ومن جانبه، نوه المسؤول في جمعية معنية بعمال المناجم غير النظاميين، جان-بول بارينديكيي، أن من لقوا مصرعهم هم حفارون تواجدوا في آبار، وآخرين كانوا في محيط المكان.

وأضاف المسؤول، خلال تصريح لوكالة "فرانس برس"، بأنه ما زال هناك أشخاص تحت الأنقاض وجار البحث عنهم.

يُذكر أن مجموعة منازل انهارت داخل بلدة روبايا، تسببت في مصرع 5 أشخاص، وهم 4 أطفال ووالدتهم وفق شهود عيان.