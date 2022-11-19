أكلك من بيتك.. ورشة عمل بمركز شباب السعادات بالشرقية

السبت 19/نوفمبر/2022 - 10:31 م

نظم مركز شباب السعادات، بمركز بلبيس، في محافظة الشرقية، برئاسة الكاتبة الصحفية الدكتورة هناء قنديل، ورشة عمل لدعم المشاركة المجتمعية، وإسهامات مراكز الشباب في تحفيز المواطنين على مواجهة التحديات، على ضوء توجه الدولة، الداعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أكلك من بيتك

وقالت هناء قنديل، رئيس مجلس إدارة مركز شباب السعادات، إن ورشة العمل التي استضافها المركز اليوم السبت، تأتي انطلاقا من الدور الاجتماعي الواجب لمراكز الشباب، وفي ظل الظروف التي تمر بها الدولة، والتي تتطلب مشاركة جميع مؤسساتها في دعم التوجه نحو التنمية، وتعزيز دور المجتمع في توفير احتياجاته.

وأوضحت أن الورشة، تمثل تدشينا لمبادرة بعنوان: "أكلك من بيتك"، تستهدف إحياء الدور القروي في توفير الاحتياجات الأساسية للمنازل، وعدم الاعتماد على الشراء من الخارج، مشيرة إلى أن ورشة العمل التي نظمها مركز شباب السعادات، تضمنت تعليم الفتيات والسيدات الطرق المنزلية لتصنيع المنظفات، مثل: الصابون ـ الشاور جيل ـ ملمع الزجاج ـ الديتول.

وشددت هناء قنديل على استمرار الفعاليات، وتنيظم ورش عمل مشابهة، حتى يتم إحياء الدور القروي في توفير الغذاء بالجهود الذاتية، تنفيذا لمبادرة "أكل من بيتك".

وأعربت عن شكرها العميق لجميع الجهات الداعمة، والمشاركة في تنفيذ هذه الفعالية، بدءا من كلية الزراعة في جامعة الزقازيق، ومسؤولي وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الشرقية، الذين لا يدخرون جهدا لدعم الأفكار النافعة للمجتمع.



من جهته قال وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمود عبد

العظيم، إن ورشة العمل التي تم تنظيمها في مركز شباب السعادات، تستهدف زيادة وعي وتدريب الفتيات والسيدات على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، تخفف عوائدها من الأعباء الاقتصادية عن كواهل الأسر.

وأشار إلى أن تنظيم الفعاليات، وإطلاق المبادرات الاجتماعية، يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وبدعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأشاد وكيل وزارة الشباب، بدور مجلس إدارة مركز شباب السعادات، في تنظيم الفعاليات التي تخدم المجتمع، تعزيزا للدور الاجتماعي المنوط بمراكز الشباب، خاصة في القرى والنجوع بمختلف المحافظات.



تضمنت ورشة العمل، شرحا تفصيليا لطرق الاستفادة من الإمكانات المتوافرة منزليا، في تحفيف الأعباء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، من بعض الاحتياجات اليومية للأسرة المصرية.



ألقى المحاضرات كل من: الدكتورة ريهام الشربيني الأستاذ المساعد في إدارة المنازل والمؤسسات، شعبة الاقتصاد المنزلي الريفي بقسم علوم الأغذية، كلية زراعة بجامعة الزقازيق،والدكتورة دعاء زكي حافظ، تحت إشراف عميد كلية الزراعة الدكتور أسامة عبد المنعم.

شارك في الندوة أيضا مسؤولي مديرية الزراعة بالشرقية، المهندسة ماري عزمي، مدير إدارة التدريب بالمديرية، والمهندس قطب عبد السميع، مدير الإدارة الزراعية في بلبيس، ووائل العايدى رئيس الوحدة المحلية بكفر أيوب، ووليد الجمل مدير إدارة شباب شرق ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.