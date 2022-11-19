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السبت 19 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نواب ونائبات قادمات: الشباب المحرك الأساسي في التغيرات المناخية

ناهد شاكر
ناهد شاكر
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قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن الشباب هو المحرك الأساسي في قضية التغيرات المناخية، وأنه كان هناك العديد من الجلسات المثمرة في قمة المناخ بشرم الشيخ في ملف الطاقة.

 

وأضافت في بيان اليوم أن قمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ، هي قمة التنفيذ، وأن المجتمع المدني والشباب شريك أساسي في التوعية والتنفيذ على أرض الواقع. 

وتابعت أن مبادرة حياة كريمة لها دورا كبيرافي ملف التغيرات المناخية، حيث استطاعت أن تغير شكل الحياة في القرى والنجوع.

وأشارت إلى أن مصر تعمل بشكل كبير على تنفيذ استراتيجية 2030، منها ملف التغيرات المناخية بمشاركة جميع القطاعات والهيئات والمجتمع المدني.

التغيرات المناخية أثار التغيرات المناخية