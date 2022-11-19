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السبت 19 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس تضبط 11 متسللًا لحدودها البرية

مهاجرا غير شرعي
مهاجرا غير شرعي
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أعلنت السلطات التونسية، اليوم السبت، ضبط 11 متسللًا للحدود البرية بشكل غير شرعي.
وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان - إنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت دوريات تابعة لفرقتي الأبحاث والتفتيش برمادة والقصرين، من ضبط 11 شخصا يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، تعمدوا التسلل عبر الحدود البرية، بشكل غير شرعي.
وفي إطار العمليات الاستباقية، أشار المتحدث إلى أن دورية تابعة لفرقة الأبحاث بنابل، ألقت القبض على 8 أشخاص من بينهم جزائري و7 تونسيين، بتهمة الشروع في تشكيل خلية عصابية لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

تونس 11 متسللا غير شرعي