فرع جديد من سبينيس في المهندسين... واقبال جماهيري من العملاء

السبت 19/نوفمبر/2022 - 11:17 ص

من قلب محافظة الجيزة أعلنت شركة سبينيس ايجيبت عن افتتاح فرعها الثاني والعشرين بشارع سوريا بمنطقة المهندسين العريقة علي مساحة اجمالية ألف متر مربع ويضم الفرع تشكيلة متنوعة في كافة الأقسام وخاصة الأقسام الغذائية حيث الجودة العالية التي تشتهر بها مثل اللحوم والبقالة ومنتجات الألبان والمخبوزات والفاكهة والخضروات والأسماك وأيضا المنتجات الغير غذائية في أقسام الأدوات المنزلية والمفروشات والتنظيف.

هذا النموذج تمتلك فيه سبينيس خبرة كبيرة بحكم تمرسها في قطاعي الهايبر ماركت والسوبر ماركت وتعتبر هذه التجربة من أكثر العناصر التي لاقت اعجاب زوار الفرع الذين أكدوا علي أنه كثير ما طالبوا بافتتاح فروع لسبينيس لما تقدمه من مزايا متعددة تنفرد بها مثل المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بها وبرنامج ولاء سبينيس المشهور الذي يتيح للعملاء فرصة تجميع النقاط واستتبدالها بمشتريات مجانية خاصة وان هذا الافتتاح يتزامن مع اطلاق سبينيس لاكبر حملة عروض علي قائمة ضخمة من السلع والمنتجات منذ بداية نوفمبر الجاري تحت اسم "نوفمبر الاخضر" في تطوير عملي لمفهوم البلاك فرايدي هذا مع تقديم عروض تقسيط للعملاء من خلال كبري البنوك وشركات التقسيط الاستهلاكي.

و تبلغ التكاليف الاستثمارية للفرع حوالي 25 مليون جنية ويوفر أكثر من مائة فرصة عمل فعلية مباشرة بالإضافة للفرص غير المباشرة كما أنها تقدم خدمات تجارة التجزئة من خلال هذا الفرع عبر التعامل من خلال منصة البيع اونلاين الخاصة بسبينيس www.spinneys-egypt.com للمناطق المحيطة لمنطقة المهندسين مثل العجوزة والزمالك فهو يضمن قاعدة انطلاق لتنفيذ طلباتهم بطريقة تتميز بالسرعة والكفاءة.

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