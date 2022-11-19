أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

السبت 19/نوفمبر/2022 - 10:28 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت في بداية التعاملات ، وتشهد أسعار العملات تغيرات متتالية بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وسجل الدولار سعر 24.4286 جنيهًا للشراء 24.5042 جنيه للبيع ، وسعر اليورو 25.2465 جنيهًا للشراء، 25.3352 للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني 28.8588 جنيهًا للشراء،28.9588 جنيهًا للبيع.

كما سجل اليوان الصيني سعر 3.4271 جنيه للشراء و 3.4395 جنيه للبيع ، و الفرنك السويسري سعر 25.9906 جنيهًا للشراء، 26.0821 للبيع ، و سعر 100 ين اليابانى 17.5279 جنيهًا للشراء، 17.5859 جنيهًا للبيع.

وعلى مستوى العملات العربية ، ارتفع سعر الريال السعودي ال 6.4984 جنيهًا للشراء، 6.5202 جنيهًا للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى الي 79.1974 للشراء و 79.6081 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتى إلى 6.6507 جنيهًا للشراء، 6.6716 جنيه للبيع

