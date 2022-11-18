بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا اليوم الجمعة

الجمعة 18/نوفمبر/2022 - 04:37 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد منتخب بلجيكا حيث سيلعب منتخب مصر مباراة ودية مع بلجيكا مساء الجمعة على ملعب جابر الأحمد الصباح، ومن المقرر استعدادات المنتخب البلجيكي. ليوم الأحد المقبل جزء من بداية المونديال.

ويواجه المنتخب المصري منتخب بلجيكا، اليوم، على ملعب جابر الأحمد الصباح، في مباراة ودية ستقام في إطار استعدادات المنتخب البلجيكي لكأس العالم، المقرر انطلاقها الأحد المقبل.

يبحث مشجعو منتخب مصر الآن عن بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا دون انقطاع، بدءًا من الساعة 5 مساءً.

ويلتقي المنتخب المصري مع بلجيكا في مباراة ودية اليوم الجمعة في إطار استعدادات بلجيكا لكأس العالم المقرر أن تبدأ الأحد المقبل.

ويقود النجم العالمي محمد صلاح تشكيل منتخب مصر ضد منتخب بلجيكا الذي يضم بين صفوفه كوكبة من أفضل نجوم العالم أمثال كيفين دي بروين وهازارد ولوكاكو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد بلجيكا