أبوبكر الديب يكتب: كأس العالم بعيون اقتصادية.. 23 مليار دولار مكاسب روسيا و12 لألمانيا.. مليون فرصة عمل بالبرازيل.. وقطر تستعد لجني 17 مليار.. وفرص مصر قوية لاستضافة المونديال ؟

الجمعة 18/نوفمبر/2022 - 11:44 ص

أرباح طائلة.. جذب سياحي هائل.. دعاية منقطعة النظير.. الوقوف في بؤرة الأحداث.. احتكار حقوق البث والتحكم في رعاية الحدث.. انتعاش الإقتصاد.. فرص عمل جديدة.. زيادة الاستثمارات في البنية التحتية. كل تلك المنافع وغيرها من المكاسب النفسية والاجتماعية تحصدها الدولة المنظمة لكأس العالم.

وصارت "كرة القدم" صاحبة الإقتصاد الأكبر دوليا، وفاقت ميزانية الـ "فيفا" التي تأسست في مايو 1904 بباريس، ومقرها زيورخ في سويسرا، وتضم 211 اتحاد، ميزانيات أكثر من نصف دول العالم، وتحولت من مؤسسة رياضية إلى امبراطورية اقتصادية كبري وتحولت اللعبة إلى استثمار هائل، وصناعة ضخمة.

وكما هو معلوم، فإن الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" هو الهيئة المنظمة للعبة كرة القدم في العالم، منذ أكثر من 100 عام عبر أكثر من 200 من اتحادات كرة القدم، ورغم أنها منظمة غير ربحية لكنها تحقق أرباحا طائلة، عبر تنظم نهائيات كأس العالم كل 4 سنوات، من خلال حقوق البث التلفزيوني، والتسويق، والتراخيص وعائدات بيع التذاكر ويكفي أنها جنت ما يقرب من 5 مليارات دولار من بطولة كأس العالم في البرازيل عام 2014 حيث أنفقت الحكومة البرازيلية 13 مليار دولار على تجهيز البنية التحتية والملاعب والترتيبات الأمنية فيما نجحت في توفير مليون فرصة عمل وكسب الإقتصاد البرازيلى حوالى 30 مليار دولار.

الصناعة الكروية تضم أكثر من 265 مليون لاعب مسجلين دوليا، و5 ملايين حكم وإداري، و301 ألف نادي، فضلا عما يقارب المليوني فريق مدارس ومؤسسات وشركات ومصانع وغيرها، وأكثر من نصف سكان الكرة الأرضية يتابعون مباريات كأس العالم.

وفي عام 2002، حصدت اليابان وكوريا الجنوبية من كأس العالم 9 مليارات دولار، و2006 حصدت ألمانيا عوائد مالية بلغت 12 مليار دولار، فيما حصلت جنوب أفريقيا في 2010 علي 4.9 مليار دولار، وزار البلاد ما يزيد عن 500 ألف سائح أجنبي، و2018 أنعش المونديال اقتصاد روسيا بـ 23 مليار دولار، وجددت 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، كما تم تحديث البنية التحتية للمطارات والطرق والسكك الحديدية، وتم بناء 27 فندقا جديدا.

وخلال ساعات تستعد قطر لاستقبال الحدث الرياضي الأضخم، وهو كأس العالم، كأول دولة عربية تستضيف هذا الحدث، ومن المتوقع أن تجني قطر عائدات اقتصادية من تنظيم المونديال تصل إلى 17 مليار دولار فضلا عن زيادة عدد السائحين.

ويمكن لمصر استضافة بطولة كأس العالم، بعدما نجحت في تنظيم كأس الأمم الإفريقية في وقت قياسي بنسخة 2019، و2006، وهي تمتلك العديد من الإمكانيات التى تؤهلها لذلك، وتم تطوير البنية التحتية بشكل كبير، وهو الحلم الذي ينتظره 100 مليون مصري.

وهنا نشيد بتصريحات سابقة لوزير الرياضة المصري أشرف صبحي، كشف خلالها عن أن الدولة المصرية تفكر في التقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة بطولة كأس العالم 2030 أو 2034.