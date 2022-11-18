الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بذكرى مرور 10 سنوات على تجليس البابا تواضروس

الجمعة 18/نوفمبر/2022 - 09:27 ص

يوافق اليوم الجمعة 18 نوفمبر مرور عشر سنوات على تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن تضم الاحتفالية كلمات شكر وتقدير لقداسة البابا من كافة الإيبارشيات المختلفة وأقباط المهجر وأسقفيات الشباب والخدمات العامة وغيرها من المؤسسات الكنسية الهامة.

نشأة البابا تواضروس

وُلِد باسم وجيه صبحي 4 نوفمبر 1952 (العمر 69 سنة) بالمنصورة، لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، كان والده يعمل مهندس مساحة، وكان هو الأخ الأكبر لإخوته وله 3 أخوات (أخت أكبر توفيت في سن صغيرة - أخت أصغر بثلاث سنوات "هدى" - وأخرى أصغر بـ11 أو 12 عاما "دينا" ولدت في دمنهور، ورحلت نحو عام 2009)، وتوفى والده يوم 3 يونيو 1967 (صباح أول يوم امتحان الإعدادية للفتى وجيه، وقبل الحرب بيومين).

حصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة الإسكندرية سنة 1975 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وكان يحلم بأن يصبح صيدلانيا، لأنه - وحسب تعبير قداسته- "الصيدلى هو شخص يريح الناس".

في عام 1975 رُسِمً أمين خدمة كنيسة الملاك بدمنهور، ذهب يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 1986 إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وظل طالبًا للرهبنة لمدة عامين تقريبًا، وخدم في الدير قبل رهبنته في المطبخ (مبنى الضيافة "القصر")، وقضى في خدمة ذلك المكان عامين، بجوار مضيفة استقبال الزوار لتقديم الطعام وخلافه وصيدلية الدير، وترهبن يوم الأحد الموافق 31 يوليو عام 1988 م. وكان البابا شنوده هو الذي اختار له اسم "ثيودور".

نتقل للخدمة بمحافظة البحيرة (إيبارشية البحيرة ) بعد رسامته كاهنًا بشهرين يوم الخميس الموافق 15 فبراير 1990، نال درجة الأسقف في 15 يونيو 1997 (في عيد العنصرة)، كأسقف عامًا لمساعدة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس المطران، في حقل إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، باسم الأنبا تواضروس أسقف عام مطرانية البحيرة.