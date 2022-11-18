أسعار الذهب اليوم في مصر.. 1090 سعر عيار 18 بدون مصنعية

الجمعة 18/نوفمبر/2022 - 08:40 ص

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل تراجع سعر الأوقية بالأسواق العالمية، بفعل تماسك الدولار، وتراجع الطلب على الذهب، نتيجة تصريحات أمريكية حول الحل السياسي لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1272 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 12 دولارًا لتسجل مستوى 1262 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1449 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1080 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 840 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 10200 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت استقرارًا نسبيًا في تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عن مستوى 1265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1266 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1777 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1774 دولارًا.