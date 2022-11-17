مجلس الزهور يدعو أعضاءه لحضور الجمعية العمومية غدا

الخميس 17/نوفمبر/2022 - 11:29 م

وجه مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش دعوة لأعضاء النادي لحضور الجمعية العمومية العادية المقرر إقامتها غدًا الجمعة في مقر النادي بمدينة نصر.

ونشر مجلس الإدارة الدعوة لحضور الجمعية العمومية على الصفحات الرسمية للنادي عدة مرات، كما قام أعضاء مجلس الإدارة بنشر الدعوة على صفحاتهم ، بالإضافة إلى وضع الإعلان الخاص بإقامة الجمعية العمومية على أبواب النادي منذ اليوم الأول للدعوة.

وأكد المستشار محمد الدمرداش خلال جولاته بالنادي على أهمية حضور الأعضاء الجمعية العمومية قائلًا: ”من الضروري حضور الجميع غدًا ليس فقط للتوقيع في الكشوفات ولكن ايضًا لحضور الاجتماع الذي سيقام في الثامنة مساءً حيث سيقوم مجلس الإدارة بعرض كل ما تم انجازه خلال العام الماضي على أعضاء الجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال والميزانية، فنحن مكلفون من قبل الأعضاء لإدارة نادينا الحبيب الذي نشترك جميعًا في حبه ونهدف جميعًا لرقيه وتقدمه“.

يبدأ تسجيل الأعضاء في كشوف الحضور غدًا ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً في صالة الكاراتيه، فيما يبدأ اجتماع الجمعية العمومية الساعة الثامنة مساءً في الصالة المغطاة.



والذين لهم حق حضور الجمعية العمومية هم أعضاء الفرع الرئيسي بمدينة نصر والذين قاموا بسداد الاشتراكات السنوية ومضى على عضويتهم عام واحد.