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الخميس 17 نوفمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

وزير خارجية السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره الكويتي تتعلق بتعزيز العلاقات

وزير خارجية السودان
وزير خارجية السودان المكلف السفير علي الصادق علي
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تسلم وزير خارجية السودان المكلف السفير علي الصادق علي، رسالة خطية من الدكتور سالم عبد الله الصباح وزير الخارجية الكويتي، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وقالت وزارة الخارجية بالسودان - في بيان اليوم - إن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية، بمكتبه اليوم "الخميس"، بالدكتور فهد مشاري الظفيري سفير دولة الكويت الشقيقة بالسودان، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على زيادة الإستثمارات الكويتية في السودان وضرورة تفعيل آليات العمل المشترك وإنعقاد لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية بالبلدين في القريب العاجل.

وأشاد وزير الخارجية بالاستثمارات الكويتية في السودان ومساهمتها الكبيرة في الإقتصاد والتي تجد كل تقدير واحترام من حكومة وشعب السودان.

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