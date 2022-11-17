وزير خارجية السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره الكويتي تتعلق بتعزيز العلاقات

الخميس 17/نوفمبر/2022 - 07:24 م

تسلم وزير خارجية السودان المكلف السفير علي الصادق علي، رسالة خطية من الدكتور سالم عبد الله الصباح وزير الخارجية الكويتي، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وقالت وزارة الخارجية بالسودان - في بيان اليوم - إن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية، بمكتبه اليوم "الخميس"، بالدكتور فهد مشاري الظفيري سفير دولة الكويت الشقيقة بالسودان، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على زيادة الإستثمارات الكويتية في السودان وضرورة تفعيل آليات العمل المشترك وإنعقاد لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية بالبلدين في القريب العاجل.

وأشاد وزير الخارجية بالاستثمارات الكويتية في السودان ومساهمتها الكبيرة في الإقتصاد والتي تجد كل تقدير واحترام من حكومة وشعب السودان.