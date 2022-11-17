أكاديمية الإعلام الجديد توقع اتفاقية مع "المشهد" لبث الموسم الثالث من "الدحيح"

الخميس 17/نوفمبر/2022 - 02:51 م

وقعت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، و"المشهد"، القناة التلفزيونية والمنصة الرقمية متعددة البرامج، اتفاقية تعاون مشترك لعرض الموسم الثالث من البرنامج الشهير "الدحيح" عبر قناة "المشهد" ومنصاتها الرقمية.

وتعزز هذه الاتفاقية المحتوى العربي الفريد الذي تسعى أكاديمية الإعلام الجديد و"المشهد" لتقديمه للجمهور العربي المتطلع إلى تجربة إعلامية تفاعلية تلبي متطلباته المعرفية وتواكب التحول الرقمي في المنطقة.

قام بالتوقيع على اتفاقية التعاون كل من حسين العتولي، المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية الإعلام الجديد، وطوني خليفة، المدير العام لـ"المشهد"، وذلك على هامش فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام المقام في أبوظبي.

وتتيح الاتفاقية عرض حلقات ومحتوى برنامج "الدحيح" الذي يعتبر من بين أشهر البرامج المعرفية العربية على يوتيوب، عبر قناة "المشهد" التلفزيونية ومنصاتها الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجمهور العربي حول العالم.

وتمنح الاتفاقية "المشهد" حقوق البث التلفزيوني للموسم الثالث من برنامج "الدحيح"، وسيتمكن الجمهور العربي من حضور الحلقات قبل أسبوع من عرضها على قناة اليوتيوب، كما سيتمكن المتابعون العرب من مشاهدة كافة حلقات الموسمين الأول والثاني عبر قناة ومنصات "المشهد".

تثقيف وترفيه

ويعتبر "الدحيح" أحد أشهر البرامج الثقافية والمعرفية العربية، ويقدمه صانع المحتوى العربي المعروف، أحمد الغندور، في إطار تثقيفي ترفيهي مرح، ويتصدر قوائم المحتوى الرقمي الأكثر مشاهدة في المنطقة العربية.

ويقدم الغندور من خلال "الدحيح" شرحًا عن مفاهيم علمية وحقائق تاريخية، ونظريات فلسفية وأدبية بأسلوب جذاب وممتع، ويسهم في إيصال المعلومات والأفكار بطريقة ذكية مبسّطة.

ويعتبر الغندور من أحد أهم المؤثرين العرب خصوصًا بين فئة الشباب الذين يشاهد الملايين منهم حلقات برنامجه أسبوعيًا.

ومنذ بدء أكاديمية الإعلام الجديد الإنتاج الحصري لمواسم برنامج "الدحيح" استطاعت الكثير من حلقاته تصدر قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط على موقع يوتيوب، إذ حقق الموسمان ما يزيد على 300 مليون مشاهدة وأكثر من 30 مليون تفاعل على مختلف المنصات الرقمية.