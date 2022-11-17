ads
الخميس 17 نوفمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المرحلة الأولى للوزارات.. وزارة الشباب تبدأ الانتقال للعاصمة الإدارية الأحد المقبل

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تبدأ وزارة الشباب والرياضة فى الانتقال للعمل بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن أول ١٤ وزارة وهيئة حكومية جارٍ انتقالها للعمل من مقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن المرحلة الأولى.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بانتقال الموظفين بعدد من الإدارات المركزية للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بدءاً من يوم الأحد الإسبوع المقبل، يليه الانتقال التدريجي لمختلف الإدارات وصولاً إلى الانتقال بشكل كامل لكافة قطاعات الوزارة وإداراتها التنفيذية.

وشهدت الشهور الماضية انتقال العديد من قطاعات الوزارة للعمل بشكل تجريبي وتدريجي بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الأمر الذى أصبح ركيزة أساسية حالياً فى سهولة ويسر بدء العمل والانتقال بشكل كامل للعاصمة الإدارية نظراً لحجم التدريبات ومرحلة التشغيل التجريبية التى شارك فيها جميع العاملين بالوزارة خلال الأشهر الماضية.

وزارة الشباب والرياضة الحي الحكومي العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة