المرحلة الأولى للوزارات.. وزارة الشباب تبدأ الانتقال للعاصمة الإدارية الأحد المقبل

الخميس 17/نوفمبر/2022 - 02:18 م

تبدأ وزارة الشباب والرياضة فى الانتقال للعمل بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن أول ١٤ وزارة وهيئة حكومية جارٍ انتقالها للعمل من مقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن المرحلة الأولى.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بانتقال الموظفين بعدد من الإدارات المركزية للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بدءاً من يوم الأحد الإسبوع المقبل، يليه الانتقال التدريجي لمختلف الإدارات وصولاً إلى الانتقال بشكل كامل لكافة قطاعات الوزارة وإداراتها التنفيذية.

وشهدت الشهور الماضية انتقال العديد من قطاعات الوزارة للعمل بشكل تجريبي وتدريجي بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الأمر الذى أصبح ركيزة أساسية حالياً فى سهولة ويسر بدء العمل والانتقال بشكل كامل للعاصمة الإدارية نظراً لحجم التدريبات ومرحلة التشغيل التجريبية التى شارك فيها جميع العاملين بالوزارة خلال الأشهر الماضية.