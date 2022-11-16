نائب الأمين العام للناتو يفتتح سوق مراكز التدريب والتعليم للحلفاء

الأربعاء 16/نوفمبر/2022 - 10:34 م

افتتح نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي “الناتو” ميرتشيا جيوانا، سوق مراكز التدريب والتعليم الشريكة لدول الحلفاء بعد تعليقه منذ تفشي جائحة كوفيد 19 لمدة ثلاث سنوات.

وذكر بيان أصدره الحلف أن جيوانا أعرب عن شكره، في كلمته الافتتاحية، للفرق المشاركة، وتحدث عن أهمية بناء "عالم آمن ينعم بالسلام وحيث يظل حلف الناتو هو المحور الأساسي للأمن عبر الأطلنطي وعبر العالم".

وأضاف البيان أن التجمع السنوي عقد يومي 15 و16 نوفمبر في مقر حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بعد أن كان قد عقد آخر مرة في عام 2019، إلا أنه تم تجميع شبكة مراكز ومؤسسات التدريب في دول حلف شمال الأطلنطي والدول الشريكة معًا مجددا لتبادل الخبرات وإقامة روابط جديدة ومناقشة المزيد من أوجه التآزر في المجال الرئيسي للتعليم والتدريب العسكري.

وحضر ما مجموعه 27 من أصل 34 مركزا مجتمعيا إلى مقر الناتو لافتتاح السوق، بما يشمل ممثلو مركز التدريب والتعليم الأوكراني، ومركز حفظ السلام والأمن الدولي، الذي قصفته روسيا في مارس الماضي، وأحدث مركزين في إسرائيل وكولومبيا.