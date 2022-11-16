الأربعاء 16/نوفمبر/2022 - 08:28 م

د. غادة عبدالرحيم تكتب: الشباب في قلب الرئيس «3»

لسه الحدوتة في أولها.. «لجل خاطر مصر.. كمل وإحنا معاك»

شباب الصعيد يشيدون بمبادرة 100 مليون صحة ومشروع حياة كريمة

ينتابني شعور بالفخر والأمل، تغالبني الدموع وأن أقرأ رسائل الشباب إلى الرئيس وهم يدركون أننا نهضنا من عثرتنا، وعُدنا من على حافة الهاوية لنبني ونُعمِّر من جديد، شباب مفعم بالأمل يرى ما كانت عليه الصورة منذ سنوات، ويدرك أن القرار كان صعبًا لولا جسارة رجل حمل روحه على كفه، وواجه الإرهاب ومعه جيش وشرطة مصر حتى نعيش في أمان، قدم كل بيت مصري شهيد لم تلن عزائمنا ولم نفقد ترابطنا، أرادونا أضحوكة العالم فبِتنا حكاية معجزة يتحدث عنها العالم بفخر وانبهار.

د. غادة عبدالرحيم

صباح الخير على ولادك

صباح الياسمين والفل

تعيشى ويفنوا حسادك

ويسقوهم كاسات الذل

الزهراء إيهاب فتحي

الزهراء إيهاب فتحي

طالبة بكلية الآداب قسم الإعلام

تقول: «شهدتْ مصر إنجازات مميزة خلال الفترة الماضية فى مختلف المجالات، منها قناة السويس الجديدة، وشبكة الطرق ومبادرة ١٠٠ مليون صحة التى ساهمت بشكل كبير فى الاهتمام بصحة المصريين، وكذلك مبادرة حياة كريمة التى اهتمت بالمواطنين فى الريف بعد تهميش وإهمال لسنوات». وتضيف فى رسالتها: وجب علينا دعم تلك الجهود لاستمرار مسيرة التنمية والبناء والاستقرار على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى والنقلة النوعية فى مختلف القطاعات، والتى شكلت عصب التنمية فى الاقتصاد المصرى، حيث حقق الاقتصاد المصرى طفرة تنموية كبيرة حققها خلال الـ٨ سنوات الماضية، منذ توليه مقاليد الحكم فى يونيو ٢٠١٤، رغم الصعوبات التى تواجهها خاصة فى ظل تداعيات كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا».

مصطفي حسن حمدى حسن

مصطفى حسن حمدى حسين

كلية التربية النوعية

يفتتح رسالته للرئيس بقوله: «كمل مشوارك وإحنا معاك»، وعبر «مصطفى» عن دعمه وحبه للرئيس، وقال: «هذا الحب لم يأت من فراغ، لكنه نتاج ما رأيته منه من جهد وتخطيط لمستقبل هذا الوطن، فها نحن نرى الكثير من ملامح الخير، والتى بدأت تتجلى على أرض مصر، فالدولة خلال الثمانى سنوات الماضية شهدت العديد من الإنجازات الكبرى، وأهمها المشروع القومى (حياة كريمة) الذى يعد انطلاقة كبيرة لتحويل الريف المصرى إلى قرى مدنية متطورة بها جميع الخدمات، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة فى تطوير شبكة طرق حديثة، تربط شرايين التنمية ببعضها البعض بعد أن كانت متهالكة على مدار عقود». وأشاد «مصطفى» بدور الرئيس فى مجال دعم الشباب والرياضة ومشاركة الشباب فى المحافل الدولية، والاهتمام بالرياضة وذوى الهمم واستضافة البطولات العالمية وتشجيع الشباب على المشاركة من خلال نماذج محاكاة الحياة السياسية كنموذج محاكاة برلمان الشباب والشيوخ.

رامى على حسن محمد

رامي علي حسن محمد

بكالوريوس تجارة

يقول: «بشكر الريس على الدعم اللى قدمه وحياة كريمة اللى عملها للمصريين. كمل يا ريس وإحنا معاك وفى ظهرك».

عن أبرز الإنجازات التى تمت فى محافظة المنيا يضيف «رامي»: "تم إنشاء أكبر مصنع للسكر والصناعات التكاملية فى الوطن العربى، كما تم تطوير مستشفى ملوى التخصصى وضمها للأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، مع التطوير الكامل لجميع أقسام المستشفى وتشغيل جميع التخصصات بها، وإنشاء مجمع خدمات مصالح للمواطنين ببندر ملوى وإنشاء محور ملوى العلوى الذى يربط الشرق بالغرب وتطوير القرى والعشوائيات ضمن برنامج حياة كريمة وإنشاء العديد من مجمعات المصالح الحكومية لخدمة المواطنين ورفع كفاءة الوحدات الصحية بالقرى".

عبدالرحمن ناصر

عبدالرحمن ناصر

أمين الإعلام بحزب حماة الوطن

جاء فى رسالته: «كنت من أول الداعمين للرئيس السيسى ومافعله من تطور فى شتى المجالات جعلنى أكثر ثقة ودعم له وذلك لما شاهدته بعينى من إنجازات كبيرة وعملاقة مثل مشروع حياة كريمة الذى وصل للنجوع والقرى الفقيرة مما جعلها تتغير من حياة تحت خط الفقر إلى حياة كريمة، فالرئيس السيسى جعل العالم ينظر إلى مصر نظرة احترام وتقدير، حتى الدول التى كان إعلامها يحاربنا، الآن تذيع إنجازات الرئيس فهذا الرجل القائد لاينكر جهوده أحد، وما حدث من تطوير ما هو إلا بداية واثقة نحو مستقبل أفضل لـ الجميع، مستقبل زاهر للأجيال القادمة، لذا وجب علينا الإشادة بما حدث، والوقوف بجانب السيد الرئيس من أجل استكمال ما بدأه وبناء المزيد من الخطوات، هذا ما نأمله وننتظره بالفعل». وأرسل برسالة تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى على استمرار مسيرة البناء والتنمية وأن استقرار الدولة المصرية شهد تحسنًا كبيرًا بفضل الله وبفضل أبناء مصر وكل قطاعات الدولة، مؤكدًا أن جميع المصريين يقفون خلف القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة للحفاظ على ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى وما تحقق من أمن واستقرار حقيقين لكل المصريين.

نورهان محمد حسين

نورهان محمد حسين

طالبة بمعهد أوبك للعلوم الحديثة

فقالت فى رسالتها: «الرئيس بطل، عامل بنية تحتية فوق الخيال، مفيش حتة مش شغال فيها، وبقوله متشكرة جدا على مبادرة حياة كريمة، التى جعلت الصعيد المنسى فى قلب اهتمام الدولة المصرية، فوفرت لأبنائه سكنًا صحيًا حديثًا يليق بهم، بمرافقه الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء»، هذا بخلاف مبادرة "١٠٠ مليون صحة"، والتى شملت القضاء على "فيروس سي"، وهى واحدة من أهم المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،واستهدفت عمل مسح شامل للكشف عن فيروس سى وعلاجه، حيث لاقت جهود الدولة فى هذا المجال استحسان المؤسسات الصحية الكبرى فى العالم، مثل منظمة الصحة العالمية، والتى أشادت بعلاج ٣ ملايين مصرى من الالتهاب الكبدى مجانا. هذا حلم كان بعيدا كل البعد كل البعد عن التحقيق ولكنه تحقق»..

زمزم جمال إمام

زمزم جمال إمام

ليسانس آداب قسم إعلام

نحن نجدد العهد والتأييد والدعم للقائد الرئيس عبد الفتاح، الذى بدأ منذ توليه مقاليد حكم البلاد فى ٢٠١٤ وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، حيث تميزت فترة حكم الرئيس السيسي، بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث الرئيس منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى، ومنها القناة الجديدة خطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجستى عالمي، وتعتبر قناة السويس الجديدة خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجستى عالمى ونقلة نوعية فى كل القطاعات الرى والموارد المائية، كما قامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحى وقطاع البترول والثروة المعدنية؛ حيث تم ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى لتنفيذ مشروعات عديدة، كما تم افتتاح مشروع ظهر العملاق للغاز فى البحر المتوسط والبدء فى تنفيذ العديد من عمليات التنقيب عن الغاز والبترول فى جميع أنحاء الجمهورية وفى المياه الإقليمية، عكست هذه الافتتاحات رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العمل بوتيرة متسارعة وفى كل القطاعات على التوازى لتحقيق طفرة تنموية كبيرة تضع الصعيد ومصر بكاملها فى المكانة التى تستحقها وتحقق للمواطنين فى جميع ربوع الجمهورية دون استثناء الحياة اللائقة بهم دون ترك أحد خلف الركب وتعويض ما فات وهذا ما يجعلنا نقول بكل ثقة: «كمل يا سيسي.. لسه المشوار فى أوله».

هاجر عصام محمد

هاجر عصام محمد

خريجة تربية نوعية

تقول فى رسالتها: «واثقون أننا نسير نحو مستقبل أفضل للجميع، مستقبل زاهر للأجيال القادمة، لذا وجب علينا الإشادة بما حدث، والوقوف بجانب السيد الرئيس من أجل استكمال ما بدأه وبناء المزيد من الخطوات، هذا ما نأمله وننتظره بالفعل» وأضافت: «حاجه عظيمة أوى بتحصل فى البلد تطورات هائلة بتحصل كل يوم فى القرى الأكثر احتياجا، فحياة كريمة هو مشروع القـرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام ٢٠١٩ وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام ٢٠٢١، وتحققت هذه الإنجازات بفضل توجيهات القيادة السياسية التى حرصت على توفير حياة كريمة للمواطنين، بداية بالقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، حتى إطلاق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما تم إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين والتى تهدف لتوفير ٥٠٠ ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، كما وجه الرئيس بإطلاق مبادرة الرئاسية وتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى لكافة المواطنين.

حسين أبوزيد

حسين أبوزيد

من القيادات الشبابية

كتب فى رسالته: «الرئيس السيسى منذ توليه مقاليد حكم البلاد فى ٢٠١٤ وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر، حيث تميزت فترة حكمه، بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، ويواصل البناء والتنمية وإقامة مشروعات قومية كبرى، حيث أحدث الرئيس منذ توليه الحكم نهضة تنموية كبرى، وهذا المشروع القومى الضخم حقق الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، أسهمت فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقرًا، وبوتيرة أسرع من المخطط الزمنى وأسرع من المعدل المتوقع لها، نُفذَت العديد من المشروعات للارتقاء بمستوى معيشة الفرد فى كل مناحى الحياة، من تعليم، صحة، كهرباء، توصيل شبكات المياه والصرف الصحى، التثقيف وإنشاء المكتبات، ودعم الأسر ماديًا واجتماعيًا فنجد نهضة تنموية وملحمة تاريخية ونقلة نوعية ومشروعات قومية تشهدها المنيا عروس الصعيد فى مطلع ٢٠٢٢ فى الجمهورية الجديدة بعد أن أضاء الرئيس عبدالفتاح السيسى شريان الحياة فى صعيد مصر بمشروعات تنموية عملاقة سطرت تاريخًا جديدًا لعروس الصعيد وغيرت من خريطته الاقتصادية والاستثمارية، وفتحت آفاقا جديدة لشبابها قائمة على السعى نحو تحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهالى المحافظة.

ويضيف أنه من بين إنجازات الرئيس إنشاء مدن صناعية جديدة وحل مشكلات المستثمرين؛ حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة مثل مدينة الروبيكى للجلود - مدينة الأثاث بدمياط - مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم – المنطقة الصناعية بوسط سيناء فضلا عن إنشاء وافتتاح العديد من المصانع ذات الصناعات الثقيلة والمصانع الإنتاجية الكبرى فى العديد من محافظات مصر ودخلت مصر عصر المدن الذكية بإنشاء ١٤ مدينة بمعايير تكنولوجية عالمية، وتعد المدن الذكية إحدى أهم نقاط القوة التى تؤدى إلى إحداث طفرة كبيرة فى قطاعى الاتصالات والعقارات فى مصر، وتسعى الحكومة لبناء جميع المدن الجديدة بنظام "المدن الذكية" والذى يحقق التطور التكنولوجى فى إطار التحول إلى المجتمع الرقمي».

محمد أبوالنصر

محمد أبوالنصر

أمين العلاقات العامة بحزب حماة الوطن

«نحن نرى الإنجازات فى كل مكان، فمشروع الإسكان الذى أصبح فى كل مكان والمدن الجديدة مثل مدينة المنيا الجديدة وملوى الجديدة، والتى يتم بناؤها بطريقة علمية حديثة، وأن تكون جميع الخدمات بها صديقة للبيئة وبالطاقة الشمسية، وكذلك الطرق والكبارى والمصانع غير المسبوقة، ومشروع تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، الذى أصبح أمرا واقعيا بعد سنوات طويلة من المطالبة بهذا المشروع شهدت محافظة المنيا افتتاحا رئاسيا لـ "١٤" مشروعا من المشروعات القومية الكبرى فى عدة قطاعات منها، (الطرق والنقل، الإسكان، الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، وتطوير العشوائيات) والتى مثلت نقلة حضارية كبيرة وطفرة تنموية شاملة فى عروس الصعيد».