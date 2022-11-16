صعود جديد.. تعرف على سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء في البنوك

الأربعاء 16/نوفمبر/2022 - 05:41 م

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء، ارتفاعا أمام الجنيه، فى السوق المصرفي المصري بنحو طفيف حيث ارتفع بمقدار قرشين بختام التعاملات في عدد من البنوك.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، بنحو قرشين، ليسجل 24.35 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.



بنك مصر

سجل 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

سجل 24.46 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.



مصرف أبوظبى الإسلامي

سجل 24.46 جنيها للشراء، و24.51 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية

سجل 24.44 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.



البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل 24.44 جنيها للشراء، و24.51 جنيه للبيع.



بنك بلوم مصر

سجل 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس

سجل 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.



بنك SAIB

سجل 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.



بنك كريدى أجريكول

سجل 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.



البنك الأهلي الكويتي

سجل 24.48 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

سجل 24.46 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.



بنك الاستثمار العربي

سجل 24.46 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.