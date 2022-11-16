«تجارية الغربية» تبدأ تنفيذ برامج شهادات المزاولة للمستوردين والمصدرين

الأربعاء 16/نوفمبر/2022 - 01:25 م

أعلن الدكتور صلاح الكموني، رئيس رئيس الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، أنه تم البدء في تنفيذ برامج حصول المستوردين والمصدرين على شهادة المزاولة لجميع برامج الاستيراد والتصدير.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه قد تم الاستعداد قبل بدء الدورة بمحاضرات تمهيدية للأعضاء المنتسبين وذلك لشرح طريقة استخدام التطبيق وكيفية التسجيل.

وأشار الكموني، إلى أنه تم تنظيم الدورات تحت إدارة نخبة متميزة من المدربين المختصين في مختلف المجالات، وذلك تماشيا مع خطة الدولة في التوسع التجاري وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والاستفادة من البرنامج.

وأوضح أنه قد تم الاعتماد كليا على نظام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل التواصل بين المدربين والمتدربين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المنتسبين لحضور البرنامج.

وأكد أن الطاقم الإداري في الغرفة حرص على تقديم كافة أنواع السبل والوسائل التقنية التي تسهل على المنتسبين تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة، فضلا عن التسجيل الآلي للمحاضرات وسهولة التواصل بين المدرب والمتدرب على جميع ساعات اليوم وتوفير المادة العلمية للبرنامج والتي يمكن الاطلاع عليها أكثر من مرة واسترجاعها أكثر من مرة.

ولفت إلى أن الغرفة تقوم بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف للتيسير على المتدربين سهولة الحصول على شهادات إتمام الدورة التدربية من الغرفة وتسليمها في أقرب وقت ممكن لتحقيق أقل جهد وأكبر استفادة وتحقيق للمتدربين موضحا أن تلقي الدورات للحصول على شهادة المزاولة لا يقتصر فقط على مقيمي محافظة الغربية فقط ولكن جميع المحافظات.

وأشار إلى أن الدورة تتضمن توضيح خلفية عامة عن التصدير ( ماهيته _ أشكاله _ القواعد الأساسية المنظمة له ) وماهية التجارة الدولية والتشريعات الجمركية وقانون المناطق الحرة والتشريعات المنظمة للتصدير، وأهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وغيرها من البرامج التي تصب جميعها في مصلحة المتدرب وتوضح له أهم النقاط الأساسية في عملية التصدير.